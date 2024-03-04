Франция пообещала военную помощь Молдове

Франция заключит новое соглашение об оборонном сотрудничестве с Молдовой. Стороны подпишут документ в четверг, 7 марта, во время визита президента Молдовы Майи Санду в Париж, пишет Reuters.

В канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что он подтвердит «поддержку независимости, суверенитета и безопасности Молдовы в контексте захватнической войны России против Украины».

В этот же день состоится организованная Францией онлайн-конференция западных стран, которые обсудят усиление поддержки Украины и Молдовы.

Париж собирается взять на себя обязательство поддерживать усилия Кишинева по развитию своего военного потенциала, включая возможную закупку средств противовоздушной обороны (ПВО), аналогичных французской системе Mistral.