Мишустин благодарит Азербайджан

«Мы всегда говорим о том, что благодарны как (президенту Азербайджана) Ильхаму Алиеву, так и всем людям, которые здесь очень внимательно относятся к русскому языку», - сказал Мишустин, посетив Азербайджанский государственный академический русский драматический театр в Баку.

Он подчеркнул, что в стране работает много школ с преподаванием на русском языке.

Мишустин также отметил, что в Азербайджане начал работу Центр открытого образования: «Я знаю, что этот центр очень востребован, на его базе прошли подготовку более 400 слушателей», - добавил он.