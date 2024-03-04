Орбан едет к Трампу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе хочет обсудить, как прекратить войну России против Украины с бывшим президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Bloomberg.

"Орбан пытался выслужиться перед Трампом, считая его возвращение в Белый дом возможностью облегчения дипломатической изоляции Венгрии после того, как споры с союзниками по НАТО и ЕС вызвали давление со стороны администрации Байдена и группы двухпартийных законодателей США", - пишет СМИ.

В то же время, по словам Сийярто, переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад". Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких других планов по прекращению войны, которая длится уже третий год.

"Встреча в Мар-а-Лаго 8 марта подчеркивает, как Трамп все больше влияет на внешнеполитические вопросы во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к выдвижению в президенты от Республиканской партии и вероятному реваншу над президентом Джо Байденом", - отмечают авторы.