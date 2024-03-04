Григорян Лаврову: Россия должна уточнить свою позицию

Россия, как член ОДКБ, должна уточнить свою позицию, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что "Россия ждет окончательного решения относительно участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)".

Он также обвинил ОДКБ в непризнании границ Армении: "Я бы сказал, что стороной, которая должна прояснить свою позицию в отношении Армении, является Россия".

Григорян добавил, что Армения связывала с Россией все гарантии безопасности до декабря 2021 года.