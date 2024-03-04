Исполнительная власть Баку обратилась к жителям столицы

В связи с началом весеннего сезона и в преддверии праздника Новруз Исполнительной властью города Баку принято решение о проведении очередного общегородского субботника под девизом «Встретим праздник Новруз с чистым городом» в субботу, 9 марта, сообщили haqqin.az в Исполнительной власти столицы.

Исполнительная власть Баку призывает коллективы предприятий, управлений и организаций, всех жителей столицы к активному участию в этом мероприятии, обращается к предпринимателям и работникам частного сектора с призывом соблюдать чистоту и порядок фасадов и витрин принадлежащих им объектов, а также территории рядом с объектами.

В рамках субботника будут проведены работы по благоустройству, посадка деревьев, а также работы по очистке проспектов, улиц города и агломерации.