В Варшаве (Польша) сегодня, 6 марта, началась забастовка фермеров. Они начали кидать камни в полицейских. В ходе столкновений несколько стражей правопорядка получили ранения. Об этом сообщает телеканал Polsat.

"Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции. <…> В столкновениях несколько полицейских получили ранения", — отмечают польские журналисты.

Есть сообщения, что некоторым участникам масштабной демонстрации удалось проникнуть в здание Сейма Польши. По предварительным данным, к акциям в столице республики присоединились около 150 тысяч человек.

Отметим, что польские фермеры протестуют против "зеленого курса" и требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из стран вне ЕС, прежде всего из Украины.