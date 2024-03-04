Гросси обсудил с Путиным Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что у него состоялась важная беседа с российским президентом Владимиром Путиным о Запорожской АЭС и других "вызовах".

"Важный обмен мнениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи по вопросам ядерной и физической безопасности ЗАЭС и другим глобальным вызовам нераспространения", - написал он в X.