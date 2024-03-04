Заявление Генпрокуратуры и Госслужбы по мобилизации

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу принимают комплексные меры по борьбе с нарушениями законодательства в сфере призыва на военную службу . Oб этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу передает haqqin.az.

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании полученной информации о том, что военнослужащий Гумбат Набиев, работавший начальником призывного отдела администрации Низаминского районного управления города Баку Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, потребовал и получил взятку от гражданина при исполнении своих служебных обязанностей, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что в период работы на указанной должности Г.Набиев сначала получил определенную сумму денег в качестве взятки в обмен на предоставление гражданину права на временную отсрочку от призыва в армию, а затем потребовал от этого гражданина крупную взятку за предоставление ему военного билета о том, что он непригоден к действительной военной службе в мирное время и ограниченно годен к военной службе в военное время.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Г.Набиев был привлечен к ответственности в качестве подозреваемого по статье 311.3.3 УК (получение взятки в крупном размере), на основании ходатайства следственного органа и по представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным следствием, суда избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

В ходе следствия все лица, причастные к совершению преступления, будут установлены и привлечены к ответственности.