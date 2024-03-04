Байден рассчитывает на поддержку сторонников Никки Хейли

Президент США Джо Байден выразил надежду, что сторонники выбывшей из президентской гонки республиканки Никки Хейли поддержат его, а не Дональда Трампа, на президентских выборах в ноябре 2024 года.

"Нужно быть смелым, чтобы бороться за пост президента. Особенно это актуально в наши дни для Республиканской партии, в которой лишь немногие осмеливаются говорить правду о Дональде Трампе. Никки Хейли делала именно это: она говорила о хаосе, который следует за Трампом по пятам, о том, что он не понимает, какие поступки хорошие, а какие – плохие", - говорится в заявлении демократа Байдена, которое в среду цитируют американские СМИ.

"Дональд Трамп ясно дал понять, что его не интересуют сторонники Никки Хейли. Хочу ясно сказать: для этих людей есть место в моей предвыборной кампании", - добавил Байден.