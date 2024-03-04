ЦИК Украины: Зеленский легитимен

На запрос журналистов в Комиссии заявили, что по Конституции президент выполняет свои обязанности до присяги нового президента и не может передать свои полномочия другому лицу.

Также в Конституции прописаны конкретные случаи, по которым президент прекращает свои полномочия: отставка, смерть, невозможность выполнять обязанности по состоянию здоровья, импичмент.

При этом закон о военном положении гласит, что в условиях военного положения запрещается проведения общегосударственных и местных выборов.

И в случае окончания срока полномочий президента они продолжаются до избрания нового президента после окончания военного положения. Выборы должны быть назначены Радой не позднее чем через месяц после окончания военного положения.

Отметим, что запрет проведения выборов президента прописан только в Избирательном кодексе и в законе Украины о военном положении, но не в Конституции. Именно на этом основании сейчас противники Зеленского, а также ряд юристов, и поднимают вопрос о его нелегитимности после 20 мая.