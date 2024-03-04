Украина о новом контрнаступлении

Украина планирует в 2024 году провести контрударные действия. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Наша задача – стабилизация линии фронта, максимально умножить и провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и докомлектировании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», – сказал Павлюк.

«Нам это удается, ситуация стабилизируется. Остается еще несколько горячих направлений, где противник сосредотачивает свои максимальные силы: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лимана», – добавил он.