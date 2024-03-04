США тайно поставляли оружие Израилю

Американская администрация с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года направила Израилю более 100 пакетов вооружений и боеприпасов, о которых не сообщалось публично . Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

По ее информации, данными о поставках поделились чиновники администрации США во время закрытого брифинга для членов американского Конгресса. С октября в составе таких пакетов США передавали Израилю высокоточные бомбы, бомбы малого диаметра, противобункерные бомбы, стрелковое оружие и прочие смертоносные вооружения. Высокопоставленный представитель Госдепартамента США в беседе с изданием отказался назвать общее число и стоимость всего переданного еврейскому государству таким образом оружия.

Чиновники и законодатели на условиях анонимности уточнили, что о поставках не сообщалось, поскольку общая стоимость каждого пакета в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sales, FMS) была ниже той, которая потребовала бы от исполнительной власти согласования передачи вооружений с Конгрессом. Вместе с тем все пакеты оружия в совокупности представляют собой "масштабную передачу огневой мощности", отмечает газета. "Это чрезвычайно большое число продаж для сравнительно небольшого периода времени, что убеждает в том, что военная кампания Израиля была бы неустойчивой без такого уровня поддержки со стороны США", - заявил WP бывший сотрудник американской администрации Джереми Кониндик.

До настоящего времени публично сообщалось только о двух крупных поставках Вашингтоном вооружений Израилю. Это танковые снаряды калибра 120 мм и сопутствующее оборудование стоимостью $106,5 млн и 155-миллиметровые снаряды на сумму $147,5 млн, передача которых была утверждена в декабре. Решения о поставках американская администрация приняла без одобрения Конгрессом, сославшись на чрезвычайные обстоятельства, требующие немедленной передачи Израилю вооружений. Таким образом у законодателей не было возможности заблокировать продажу военной продукции, как это могло бы произойти с обычными поставками оружия.