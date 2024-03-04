«Отмыться» войной от уголовки

На рассмотрение депутатов Госдумы России внесен законопроект об освобождении от уголовного наказания россиян, принявших участие в войне с Украиной.

Документ, разработанный главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым, сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, предполагает освобождение от ответственности контрактников и мобилизованных, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений небольшой или средней тяжести. Исключения составляют преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, безопасности государства и террористическая деятельность.

Также в случае принятия законопроекта обстоятельствами для условного освобождения или погашения судимости станут получение госнаграды, увольнение со службы по состоянию здоровья или по возрасту и увольнение в связи с окончанием периода мобилизации или военного положения.

В документе оговаривается, что если после начала военной службы освобождённый от наказания снова совершит преступление, то суд назначит ему срок лишения свободы с учётом ранее вынесенных приговоров.

Сейчас осужденных за преступления участников войны освобождают от наказания путем помилований, подписанных президентом России Владимиром Путиным.