Путин: Бельгия появилась благодаря России

Бельгия как независимое государство появилась в значительной степени благодаря России, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что сегодня это уже не имеет значения.

"Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения", - сказал глава государства в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи в диалоге с молодым человеком из Бельгии.

При этом, добавил Путин, имеет значение то, что у России "есть со многими странами мира своя предыстория отношений и, как правило, она носит позитивный характер".