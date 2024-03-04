Хуситы ударили по судну США: есть погибшие

Два моряка погибли при атаке на судно True Confidence в Аденском заливе у берегов Йемена. Об этом посольство Великобритании в Сане сообщило в соцсети X.

"Не менее двух невинных моряков погибли. Это стало печальным, но неизбежным следствием безрассудного запуска хуситами ракет в направлении международных судов. Они (хуситы - прим.) должны остановиться", - говорится в заявлении диппредставительства. Эти жертвы стали первыми подтвержденными с момента начала обстрелов йеменскими мятежниками-хуситами торговых судов осенью прошлого года.

Ранее военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah подтвердил удар по американскому судну True Confidence в Аденском заливе. Хуситы использовали несколько противокорабельных ракет. По утверждению Сариа, удары были точными, в результате судно загорелось.