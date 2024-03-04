Иракские шииты атаковали аэродром в Израиле? Эйнулла Фатуллаев из Кирьят-Шмоны обновлено: 23:30
Находящийся в данное время в Кирьят-Шмоне журналист Эйнулла Фатуллаев сообщил в редакцию haqqin.az, что сегодня, 6 марта, на протяжении всего дня работал в этом еврейском поселении.
"Население покинуло Кирьят-Шмону. Отсюда до ливанской границы 1-2 км и легко просмотреть позиции "Хезболлы", наносящей удары российскими гранатометами и неуправляемыми ракетами. Однако информация о взрыве на военном аэродроме не поступала", - сообщил он.
По информации журналиста, в воздухе работает израильская военная авиация.
* * *
Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", утверждают, что нанесли удар по израильскому аэродрому в районе поселения Кирьят-Шмона с помощью беспилотников.
"Сторонники "Исламского сопротивления Ирака" атаковали 6 марта аэродром Кирьят-Шмона на оккупированных территориях с помощью БПЛА", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения. В записи также говорится, что атака была предпринята "в поддержку жителей сектора Газа".
Ранее представители "Исламского сопротивления Ирака" сообщили об ударе по израильскому порту Хайфа 1 марта с помощью БПЛА и пообещали "продолжить атаки по опорным пунктам противника".