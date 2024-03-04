Находящийся в данное время в Кирьят-Шмоне журналист Эйнулла Фатуллаев сообщил в редакцию haqqin.az, что сегодня, 6 марта, на протяжении всего дня работал в этом еврейском поселении.

"Население покинуло Кирьят-Шмону. Отсюда до ливанской границы 1-2 км и легко просмотреть позиции "Хезболлы", наносящей удары российскими гранатометами и неуправляемыми ракетами. Однако информация о взрыве на военном аэродроме не поступала", - сообщил он.

По информации журналиста, в воздухе работает израильская военная авиация.