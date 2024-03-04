Президент Грузии заявила о давлении из-за Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подвергается давлению со стороны Европарламента, требующего помиловать осужденного бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

"Из Европарламента и разных мест поступают предложения, оказывается давление, не говоря о большем. Я сказала, что ни под каким давлением я не приму решение [о помиловании Саакашвили]. Я имею в виду давление как внутри, так и за пределами [страны]", - сказала Зурабишвили в интервью представителям грузинских и зарубежных СМИ.

Европарламент неоднократно принимал резолюции, в которых призывал президента помиловать Саакашвили. Последняя резолюция с таким призывом была принята в начале марта текущего года. Также к Зурабишвили поступали индивидуальные просьбы евродепутатов. Президент не раз говорила, что не планирует помилования Саакашвили.