Признание от УЕФА: «Байер» и «Карабах» - два лучших клуба Лиги Европы

Официальные страницы Лиги Европы УЕФА в соцсетях сообщают, что завтра в рамках 1/8 финала в Баку сойдутся две лучшие команды турнира – немецкий «Байер» и азербайджанский « Карабах ».

Эти данные основаны на подсчетах результатов команд в своих национальных чемпионатах и Лиге Европы. «Байер» не проигрывает 34 матча подряд. При этом леверкузенцы одержали 30 побед. Они уверенно лидируют в чемпионате Германии.

«Карабах» проиграл 22 февраля в Баку португальской «Браге» (2:3), но то поражение было сродни победе, так как чемпион Азербайджана впервые в истории вышел в 1/8 финала еврокубка. До этого команда Гурбана Гурбанова обыграла «Брагу» на выезде (4:2). В чемпионате страны у агдамцев 14-матчевая беспроигрышная серия.

«Карабах» по результатам выступления в нынешнем сезоне опережает 14 других участников 1/8 финала, в том числе английский «Ливерпуль», итальянскую «Рому», французский «Марсель», португальские «Спортинг» и «Бенфику».

Матч «Карабах» - «Байер» состоится 7 марта на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра начнется в 21:45.