Путин: Если им позволено, то почему не позволено другим...

Ну, если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом? Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Российский президент рассказал, как Запад объяснял бомбардировки Югославии. "Мне мои коллеги неоднократно говорили: "Ну да, мы делали это без решений Совета Безопасности [ООН]. Но там же война шла столько лет. Восемь лет кровопролития! Надо было что-то делать!" - пересказал слова своих визави Путин.

Он сопоставил эту ситуацию с происходящим в Донбассе. "А когда Россия начала защищать своих людей в Донбассе, где тоже шла война и истребление мирных граждан: детей, женщин, стариков? Почему Россия не может это делать, встать на защиту своих людей?" - заявил он.