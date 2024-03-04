Франция за Рютте

Франция поддержит кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь на пресс-конференции со своим голландским коллегой.

"Думаю, что президент уже много раз об этом говорил: мы, очевидно, поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в НАТО, учитывая его опыт и способность действовать в интересах нашей коллективной безопасности, что он показал на своем посту в течение нескольких лет", - сказал Атталь.

Газета Welt am Sonntag ранее проинформировала со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза, что Рютте является фаворитом среди претендентов на пост генсека альянса, а его поддержка растет. СМИ сообщали, что кандидатуру Рютте поддерживают Великобритания, Германия, США и Франция.