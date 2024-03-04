Путин пообещал главе Гагаузии поддержку

По словам Гуцул, она обсудила с Путиным "сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится" регион.

Башкан (глава) Гагаузии – автономного края Молдовы – Евгения Гуцул в рамках своего необъявленного визита в Россию рассказала о встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам", – написала Гуцул, заявив о нарушении "законных прав" и "дестабилизации в Гагаузии и во всей стране".

Она добавила, что Путин "пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене".

Позже стало известно, уголовное дело против Евгении Гуцул будет передано в суд. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну.

"Генеральная прокуратура Молдовы готовится направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует глава Гагаузии Евгения Гуцул", — сказал Мунтяну.

О деталях дела он не рассказал, заявив лишь о том, что генпрокуратура собрала достаточно доказательств того, что Гуцул была "вовлечена в незаконные действия".