Григорян: Закупки военной техники из России снизились почти на 90%

Закупка Арменией военной техники из России сократилась с 96% до менее 10%. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, когда в России принимали решение не поставлять Армении то или иное вооружение, последняя фактически оказывалась перед коллапсом. «Теперь же, если какая-либо из стран откажется поставить нам запрашиваемое вооружение, такой проблемы не возникнет, так как у нас будет еще 4 альтернативы. Армения приобретает партнеров не только на Западе, но и в других местах: во Франции, Индии», - сказал он.

Армении, по его мнению, необходимо обеспечить диверсификацию своих отношений, в том числе по вопросам, связанным с безопасностью, а также наладить собственное производство вооружений, чтобы снизить зависимость от других стран.