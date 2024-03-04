Северная Корея, Гаити, Новая Зеландия и еще 65 стран на Кубке мира в Баку

Сегодня на Национальной гимнастической арене стартует Кубок мира по спортивной гимнастике.

В соревнованиях, которые завершатся 10 марта, примут участие спортсмены и спортсменки из 68 стран, в том числе из таких экзотических, как Северная Корея, Гаити, Монголия, Новая Зеландия, Панама, Пуэрто-Рико и др.

Азербайджан на Кубке мира представят Никита Симонов (кольца), Иван Тихонов (конь, опорные прыжки, параллельные брусья, перекладина), Расул Ахмедзаде (конь, параллельные брусья), Мансум Сафаров (перекладина, вольные упражнения), Мурад Агарзаев (вольные упражнения) и Назенин Теймурова (опорные прыжки, бревно, вольные упражнения).

Церемония открытия начнется в 11:45, сами соревнования – в 12:00. Сегодня и завтра пройдут квалификационные соревнования, в субботу и воскресенье – финалы.