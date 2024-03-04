Джейхун Наджафов, собкор 02:22

Все больше молодых людей в Эстонии, Латвии и Литве добровольно идут на воинскую службу из-за опасений, что Владимир Путин может вскоре напасть на страны Балтии, входящие в блок НАТО. Об этом сообщает британский новостной телеканал Sky News. Руководители Латвии, Литвы и Эстонии предупредили Великобританию и других союзников по Североатлантическому альянсу об угрозе, исходящей от Российской Федерации. «Проснитесь! – призывают в своем обращении лидеры стран Балтии. - Москва на Украине не остановится».

Одновременно на сотнях километрах границы с Россией балтийские страны строят оборонительные сооружения с бетонными бункерами и огневыми позициями. Как отмечает Sky News, все три страны Балтии начали бить тревогу еще двадцать лет назад, едва только вступив в НАТО, предупреждая западных союзников, что исходящая от России угроза носит экзистенциальный характер. Но тогда их особо никто не стал слушать. Мало того, за прошедшие двадцать лет наметилась тенденция к коллективному ослаблению обороноспособности НАТО. Многие европейские государства, включая Великобританию, значительно сократили запасы оружия времен «холодной войны». Бездумно сокращая огромное количество танков артиллерийских орудий и боеприпасов, оставшихся в арсеналах после распада СССР, они ошибочно полагали, что надобность в них полностью отпала. Отрезвление наступило в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым. В результате, Североатлантический альянс согласился укрепить оборону на восточном фланге, то есть, на рубежах Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, где в 2017 году были размещены подразделения союзных войск.

Впрочем, делалось это предельно осторожно, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности непосредственно между Москвой и Западом. Однако полномасштабная война, развязанная Путиным в Украине, фундаментально изменила и это мнение. В настоящий момент население стран Балтии готово вести войну на выживание. Актуальный девиз звучит так: «Каждый мужчина должен быть готовым встать на защиту страны». В частности, литовские военные и добровольцы проводят учения в лесах. В потенциале Литва – главная цель вторжения армии России, поскольку она граничит с Калининградской областью - хорошо укрепленным российским эксклавом. Единственная сухопутная транспортная связь между Калининградом и материковой частью России — это транзит через Литву в Беларусь. Следовательно, России будет стремиться захватить Сувалкский коридор, представляющий собой узкую полосу земли протяженностью 95 км, которая соединяет границу Польши с Литвой. По обе стороны от Сувалковского расположены Беларусь и Калининградская область. Если России удастся захватить контроль над ним, то страны Балтии окажутся отрезанными от союзников по НАТО. Насколько же реальна вероятность нападения России на страны Балтии? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, литовский политолог Бернарас Ивановас сказал, что существуют разные версии. Определенную ясность в этот вопрос внесло Министерство обороны Литвы, заявившее, что с военной точки зрения на данный момент ничто не указывает на подготовку наступления армии России на Литву и другие балтийские государства. «В Литве существуют две крайние точки зрения, - отметил Ивановас. - Одни всячески нагнетают ситуацию, утверждая, что российское военное вторжение – вопрос, буквально, нескольких дней. Другие утверждают, что Путин не решится на агрессию против стран НАТО, а потому попытки вторжения в регион Балтии не будет. Но истина, как всегда, где-то посередине. Если бы у России была возможность повторно оккупировать страны Балтии, Путин давно бы направил свои войска на захват Риги, Вильнюса и Таллина.

Прибалтика стала бы своеобразной «вишенкой на торте» имперской миссии президента Путина, позиционирующего себя, как «собиратель земель русских». Но мы пока не видим концентрации российских войск на литовской границе. О том, как Россия готовится к вторжению, мы видели в конце 2022 года на границе Украиной. В то же время, абсолютно реальной представляется версия о возможных ракетных обстрелах городов Балтии. Ракетные атаки по объектам гражданской инфраструктуры – это испытанный инструмент давления в российской политике. И власти в Кремле охотно принимают такие решения. Понятно, что российской армии вряд ли удастся внезапно появиться в непосредственной близости от границ Литвы. Однако риск нанесения ударов по нашим городам ракетами и дронами достаточно высок. В условиях жесткого противостояния России с Западом, это вполне реальный вариант…» По словам литовского политолога, ни в коем случае нельзя преуменьшать последствий ракетных ударов, что подтверждает опыт войны в Украине, где их жертвами стали тысячи мирных граждан. «Совершенно очевидно, - считает Ивановас, - что российская армия не наносит удары по военной инфраструктуре Украины, не «заморачивается» точечными обстрелами, а потому Россия не только бьет по жилым массивным «искандерами» и «калибрами», но и хвастает этим. Мы видели обстрел оружием массового поражения жилых районов Харькова. В Кремле считают допустимыми удары по жилым домам в качестве наказания за неподчинение его воле и диктату. С этой точки зрения, в странах Балтии обнажилась проблема, вызванная отсутствием системы укрытий, бомбоубежищ и других необходимых элементов организованной гражданской обороны. Нашим гражданам будет просто негде укрыться от российских ракет и дронов. А это значит, что людей погибнет не меньше, а возможно, и больше, чем в Украине. В Литве работают над тем, чтобы в каждом доме было укрытие».

По мнению литовского политолога, в ближайшие два-три года Россия вряд ли решится на фронтальную атаку против стран Балтии, а скорее всего, прибегнет к гибридной войне – то есть, к провокациям на границах и внутри Литвы, Латвии и Эстонии, к актам террора и, не исключено, к ракетным обстрелам. “До оккупации Балтии в случае перемирия или успехов России на украинском фронте, наиболее вероятен захват Молдовы, стран Центральной Азии, Грузии и других государств, которые не защищены Североатлантическим альянсом, - считает он. - В данное время Москва опасается открытой военной конфронтации с НАТО, которая с началом войны в Украине активно наращивает боевую мощь. Опасается не без оснований, поскольку альянс провел несколько крупномасштабных военных учений на суше, воде и воздухе. Однако в Литве есть мнение, что, в случае, если президентом США будет избран Дональд Трамп, в Европе может наступить некая растерянность, вызванная возможным самоустранением американцев от защиты без участия США в НАТО. Для Путина такой сценарий может стать «окном возможностей» в плане решения «балтийского вопроса». Даже сам по себе период транзита власти в Вашингтоне может подтолкнуть Кремль на новые захваты чужих территорий. Очень важно предугадать характер действий России у границ Литвы в период до инаугурации Трампа, когда у Байдена, фактически, не останется президентских полномочий». Эксперт отмечает, что европейцы готовятся к различным вариантам развития событий в случае избрания Трампа, подчеркивая работу в этом направлении со стороны армий и спецслужб стран Eвросоюза. По словам Ивановаса, сегодняшняя Россия перевела на военный режим, практически, всю экономику страны, направив ее на усиление своего военно-промышленного комплекса.

“Хотя это чревато пустыми полками магазинов и технологическим отставанием по советскому образцу, следует признать, что усиление военной составляющей путинской России – это реальная угроза европейской безопасности, - считает литовский политолог. - В такой ситуации РФ понадобится четыре-пять лет, чтобы накопить военные ресурсы для расширения своей территории, которая, по выражению Путина, «не имеет границ». Вот почему Балтия готовится не только к ракетным обстрелам со стороны России, но и к полномасштабному вторжению ее армии. В Литве уже дислоцированы американские и канадские военные и силы ВВС, в Латвии сконцентрированы воинские подразделения и боевая техника ряда европейских стран и так далее...» По его словам, на фоне разговоров о нехватке оружия, военная машина Европы постепенно разворачивается и выстраивает боевые порядки, готовые к отражению российской угрозы. “Военно-промышленный комплекс Запада, который в двадцать раз сильнее, чем в России, стремительно повышает производство самого современного оружия, - говорит Ивановас. – И разрыв в военной мощи в пользу Запада, безусловно, будет возрастать. До сих пор вся военная тактика Москвы держится на расточительном, безрассудном расходовании живой силы, превращенной, по сути, в пушечное мясо. Только под Авдеевкой они понесли десятки тысяч невосполнимых потерь. С такой тактикой поход в Европу не будет для российской армии легкой прогулкой. Времена, когда Гитлер мог в промежутке между обедом и ужином захватить целую европейскую страну, безвозвратно канули в Лету. Ecли кто-то в Кремле решит «прогуляться» по Европе на танках и БМП, то пусть попробует. Любой агрессор так получит по зубам, что мало не покажется. Механизм НАТО включен на максимальные обороты и действует. Обратите внимание на учения, которые проводят НАТО. Такой концентрации родов войск, техники, авиации, кораблей, таких масштабов переброски войск, десантирования с моря и воздуха, отработки логистики и создания великого множества военно-технических узлов не было с 1987 года. Армии стран НАТО показали блестящие способности взаимодействия. Альянс дал понятный ответ на рассказанные Путиным в его обращении к Федеральному собранию «страшилках» о могуществе российской армии, а также ее «посейдонах», «сарматах» и др».

Отвечая на вопрос haqqin.az о разногласиях между президентами Франции и Германии на возможное участие армий европейских стран в войне в Украине, Бернарас Ивановас сказал, что европейские лидеры понемногу прощупывают ситуацию. «Говоря о возможной отправке военных западных стран Украину, президент Макрон ловко легитимировал данную тему, - считает литовский политолог. - Это, как игра в хорошего и плохого полицейского. Один может заехать по физиономии, а другой, наоборот, будет вежливо отговаривать от жестких действий. Мол, мы хотим все решить по закону и цивилизованными нормами, но ведь еще есть вариант кровавого мордобоя. Именно такую игру на публику и разыграли Макрон с Шольцем, развернув обсуждение темы участия европейских военных в украинской войне. Они ловко сняли табу с темы, обсуждение которой еще недавно казалось уму непостижимой. Вспомните начало войны в Украине, когда генсек НАТО Столтенберг бегал и кричал: «Упаси нас Боже провоцировать Россию, эскалация недопустима!..» А сейчас Макрон заявляет об условиях, при которых европейцы направят своих военных в Украину, и это заявление находит поддержку у других лидеров ЕС. Речь идет об очень серьезном ударе по престижу Путина, который привык, что только он формирует повестку дня европейской политики, а остальные лишь следуют в кильватере его намерений и решений. А тут Макрон со своим заявлением, как говорится, выхватил инициативу из рук кремлевского долгожителя. Не следует думать, что Макрона, что называется, прорвало, и он сделал заявление на эмоциях. Предупреждение об участии военных европейских стран было обговорено заранее и отработано, как по нотам. Несомненно, план участия армий стран ЕС в войне в Украине уже готов. Вы только посмотрите, как занервничала и задергалась российская пропагандистская машина. Это - хороший знак, значит, тактика европейских лидеров оказалась правильной».