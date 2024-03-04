Леонид Швец, автор haqqin.az 02:44

«Поразительный опыт», - прокомментировал свое пребывание под российским ракетным обстрелом премьер Греции Кириакос Мицотакис. О том, что этот опыт еще и счастливый, засвидетельствовало сообщение военного командования ВМС Украины, согласно которому при ударе по портовой инфраструктуре Одессы погибло пять человек. То есть стреляли не на испуг, а на поражение.

Еще одной особенностью утренней атаки одесского порта было то, что применялась баллистическая ракета, и, как бывает в случае, если место пуска расположено относительно недалеко, воздушная тревога сработала почти одновременно со взрывом: подлетное время из Крыма всего ничего. Это означает, что ни греческая делегация, ни украинская президентская команда не имели никакой возможности спуститься в укрытие. Для высоких иностранных лиц, которых бывает в Украине немало, предоставляются все возможности для экстремального опыта. 1 марта Владимир Зеленский был с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Харькове, показывал ему разрушения, причиненные российскими обстрелами, и Рютте мог запросто оказаться первым европейским руководителем, который рассказывал бы о «поразительном опыте» пребывания под российскими ракетами, до Белгородской области, откуда они регулярно прилетают, рукой подать, и воздушная тревога тоже срабатывает с запозданием. Но голландца это счастье обошло. Между прочим, он нынче один из самых вероятных кандидатов на пост генсека НАТО.

Когда лидеры других государств приезжают в Киев, они нередко оказываются в ситуации, когда звучит воздушная тревога, но в столице у них всегда есть время оказаться в защищенном месте. Первым международным лидером высокого уровня, во время пребывания которого в Украине Киев подвергся ракетному обстрелу, был ни много ни мало генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, это произошло 28 апреля 2022 года. С тех пор и не перечислить всех иностранных руководителей, которые побывали в киевских бомбоубежищах. Но вот так, чтобы лупили совсем рядом без шанса укрыться – тут Мицотакис первый. Все же не верится, что русские прямо имели намерение в этот раз угробить греческого премьера вместе с украинским президентом, хотя они не раз демонстрировали, что способны практически на все. Разрушенный шахедом дом, в котором 2 марта было убито 12 людей, из которых пятеро – малые дети, включая младенцев, Зеленский грекам продемонстрировал. А вот унизить, заставить врагов и их союзников в страхе метаться по одесским улочкам – это очень даже в стиле нынешнего Кремля. Только эффект, скорее всего, будет обратный.