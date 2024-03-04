Что происходит на фронтах Украины?

Записал: Ага Гасымлы, собкор 03:11

«Логика и оценки ряда западных медиа войны в Украине близки к реальности в той же степени, в какой эти самые СМИ освещали в свою время Вторую Карабахскую войну», - заявил украинский журналист, главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя по просьбе редакции haqqin.az сообщения некоторых западных СМИ о том, что война в Украине вошла в позиционный тупик, поскольку обе стороны понесли огромные потери и исчерпали военные возможности. По словам Бутусова, газета «Вашингтон пост» и другие СМИ, делающие подобные выводы, весьма далеки от сути процессов, происходящих на войне в Украине, и руководствуются субъективными мнениями, которые, как правило, не подтверждаются фактами.

«Эти средства массовой информации работают на свою аудиторию, и в принципе им нет смысла углубляться в суть вещей, - утверждает Бутусов. - Поэтому у них есть собственная интерпретация вполне очевидных событий. А реальность такова, что для продолжения войны и у Украины, и у России есть ресурсы, которые можно применить и которые до сих пор не были использованы. Но они ограничены тем, что обе страны не хотят еще больше милитаризовывать свою экономику и вызвать, соответственно, еще больший отток населения. Дело в том, что проведение массовой мобилизации – а именно об этом ресурсе идет речь - вызовет волну миграции из страны, что, в свою очередь, приведет к серьезным проблемам политического и экономического характера». По словам украинского журналиста, с военной точки зрения тяжелая ситуация сложилась для обеих воюющих сторон. Тем не менее, война будет продолжаться и на данный момент нет даже намека на позиционный тупик. «Украине приходится тяжелее, потому что с первого же дня войны Россия имела огромное превосходство во всех видах боевой техники и вооружений, - говорит он. -Превосходство армии РФ наблюдалось и продолжает иметь место, буквально, во всех средствах поражения. Хотя сегодня уже не столь явное, как в начале войны. Тем не менее, разрыв в количестве оружия сказывается на ходе боевых действий. Если бы количество снарядов, ракет и средств поражения было, хотя бы, на сколько-нибудь сопоставимом уровне, то не было бы никакого смысла говорить, что у России есть шансы на победу».

Бутусов считает, что ВСУ могут переломить ситуацию на фронте и без того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации. “На протяжении всех десяти лет войны, то есть, с начала аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году, для поражения живой силы в мире разработан огромный арсенал высокоточного оружия, который при правильных организации, управлении и применении может наносить войскам противника неприемлемо тяжелые потери, - констатирует Бутусов. - Владея таким оружием в достаточном количестве, ВСУ могут за короткое время, практически, полностью уничтожить личный состав армии России. Поэтому война идет к полной технологизации, при которой основным средством борьбы на фронте будут дроны. Люди будут прятаться, чтобы действовать максимально скрытно и быстро. Все это создает возможности для разгрома российской армии без применения массированных ударов оружием НАТО непосредственно по территории РФ. Для уничтожения объектов на территории России нужны точечные удары дронами, а для уничтожения объектов на оккупированной территории Украины - много ракет и дронов. Киев производит дроны дальнего действия, и они достаточно эффективны. Мы видели удары по портам Санкт-Петербурга и Туапсе, где наши дроны продемонстрировали высокую точность. В целом же, своими дронами Украина, практически полностью, покрывает всю европейскую часть РФ. Пока у Киева недостаточно ресурсов, чтобы производить их тысячами, что в продолжающейся войне является ключевым фактором. Но важно понять, что технологии развиваются не просто в создании высокоточного оружия, а именно в создании дешевого высокоточного оружия, которое можно производить в массовом порядке».

По словам украинского журналиста, немецкие крылатые ракеты Taurus – довольно дорогое оружие, необходимое для поражения особо защищенных объектов россиян. «Такие объекты, - говорит он, - имеют оперативное стратегическое значение и часто прикрываются средствами ПВО. Как правило, это системы вооружения, командные пункты и пр. Вот такие цели, которые позволят свести на нет преимущество РФ в боевой технике, необходимо уничтожать немецкими ракетами. Кстати, Россия также сталкивается с проблемой нехватки высокоточного оружия». Бутусов затруднился с ответом на вопрос, когда именно поставки западного оружия обеспечат ВСУ паритет или, как максимум, техническое преимущество над армией России. «Европейские страны с коалиционным демократическим правлением очень инертны в принятии стратегических решений, - констатирует украинский журналист. – Поэтому разворот Евросоюза в сторону поддержки Украины, происходит постепенно. И если сравнить заявления, которые делались в Европе два года назад, с заявлениями, звучащими сегодня, то изменения в пользу Украины колоссальны. По сути, сняты ограничения по большинству видов вооружений, на помощь Украине направлены огромные финансовые ресурсы. Но чтобы выйти на следующий уровень эскалации в принятии решений, Европе постоянно нужны какие-то толчки». Эксперт считает, что Россия опережает Европу в развитии конфликта в Украине, примерно, на семь-восемь месяцев.

“Москва делает стратегические ходы и получает преимущество, - говорит он. - А Европа осознает это постепенно и реагирует с опозданием. Все это обусловлено тем, что европейцы опасаются вступить с Россией в открытую вооруженную конфронтацию. Однако война приближается к Европе, независимо от воли европейцев. Обратите внимание на слова министра обороны США Ллойда Остина на слушаниях в Конгрессе, когда он прямо заявил: если Россия победит в Украине, то следующий вооруженный конфликт будет в Европе, и нам придется воевать с Москвой. И хотя это абсолютно верное заявление, Европа, тем не менее, все еще боится открытой конфронтации и рассчитывает, что Россия вдруг ослабнет и не захочет воевать с Западом. Но у России уже просто нет другого выхода! Кремлю необходимо военной силой утвердить себя в качестве гегемона. Москва будет пытаться прибрать к рукам не только страны Балтии, Польшу и другие государства Восточной Европы, но и, несомненно, Южный Кавказ. Если Россия выиграет войну, то она постарается военной силой вернуть себе доминирующее положение на всем пространстве от Балкан до Кавказа. И есть только один фактор, препятствующий реализации этих планов Москвы - сопротивление Украины». По его мнению, в Украине нет пораженческих настроений.