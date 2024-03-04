Что происходит на фронтах Украины?
«Логика и оценки ряда западных медиа войны в Украине близки к реальности в той же степени, в какой эти самые СМИ освещали в свою время Вторую Карабахскую войну», - заявил украинский журналист, главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя по просьбе редакции haqqin.az сообщения некоторых западных СМИ о том, что война в Украине вошла в позиционный тупик, поскольку обе стороны понесли огромные потери и исчерпали военные возможности.
По словам Бутусова, газета «Вашингтон пост» и другие СМИ, делающие подобные выводы, весьма далеки от сути процессов, происходящих на войне в Украине, и руководствуются субъективными мнениями, которые, как правило, не подтверждаются фактами.
«Эти средства массовой информации работают на свою аудиторию, и в принципе им нет смысла углубляться в суть вещей, - утверждает Бутусов. - Поэтому у них есть собственная интерпретация вполне очевидных событий. А реальность такова, что для продолжения войны и у Украины, и у России есть ресурсы, которые можно применить и которые до сих пор не были использованы. Но они ограничены тем, что обе страны не хотят еще больше милитаризовывать свою экономику и вызвать, соответственно, еще больший отток населения. Дело в том, что проведение массовой мобилизации – а именно об этом ресурсе идет речь - вызовет волну миграции из страны, что, в свою очередь, приведет к серьезным проблемам политического и экономического характера».
По словам украинского журналиста, с военной точки зрения тяжелая ситуация сложилась для обеих воюющих сторон. Тем не менее, война будет продолжаться и на данный момент нет даже намека на позиционный тупик.
«Украине приходится тяжелее, потому что с первого же дня войны Россия имела огромное превосходство во всех видах боевой техники и вооружений, - говорит он. -Превосходство армии РФ наблюдалось и продолжает иметь место, буквально, во всех средствах поражения. Хотя сегодня уже не столь явное, как в начале войны. Тем не менее, разрыв в количестве оружия сказывается на ходе боевых действий. Если бы количество снарядов, ракет и средств поражения было, хотя бы, на сколько-нибудь сопоставимом уровне, то не было бы никакого смысла говорить, что у России есть шансы на победу».
Бутусов считает, что ВСУ могут переломить ситуацию на фронте и без того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации.
“На протяжении всех десяти лет войны, то есть, с начала аннексии Крыма и оккупации части Донбасса в 2014 году, для поражения живой силы в мире разработан огромный арсенал высокоточного оружия, который при правильных организации, управлении и применении может наносить войскам противника неприемлемо тяжелые потери, - констатирует Бутусов. - Владея таким оружием в достаточном количестве, ВСУ могут за короткое время, практически, полностью уничтожить личный состав армии России. Поэтому война идет к полной технологизации, при которой основным средством борьбы на фронте будут дроны.
Люди будут прятаться, чтобы действовать максимально скрытно и быстро. Все это создает возможности для разгрома российской армии без применения массированных ударов оружием НАТО непосредственно по территории РФ. Для уничтожения объектов на территории России нужны точечные удары дронами, а для уничтожения объектов на оккупированной территории Украины - много ракет и дронов.
Киев производит дроны дальнего действия, и они достаточно эффективны. Мы видели удары по портам Санкт-Петербурга и Туапсе, где наши дроны продемонстрировали высокую точность. В целом же, своими дронами Украина, практически полностью, покрывает всю европейскую часть РФ. Пока у Киева недостаточно ресурсов, чтобы производить их тысячами, что в продолжающейся войне является ключевым фактором. Но важно понять, что технологии развиваются не просто в создании высокоточного оружия, а именно в создании дешевого высокоточного оружия, которое можно производить в массовом порядке».
По словам украинского журналиста, немецкие крылатые ракеты Taurus – довольно дорогое оружие, необходимое для поражения особо защищенных объектов россиян.
«Такие объекты, - говорит он, - имеют оперативное стратегическое значение и часто прикрываются средствами ПВО. Как правило, это системы вооружения, командные пункты и пр. Вот такие цели, которые позволят свести на нет преимущество РФ в боевой технике, необходимо уничтожать немецкими ракетами. Кстати, Россия также сталкивается с проблемой нехватки высокоточного оружия».
Бутусов затруднился с ответом на вопрос, когда именно поставки западного оружия обеспечат ВСУ паритет или, как максимум, техническое преимущество над армией России.
«Европейские страны с коалиционным демократическим правлением очень инертны в принятии стратегических решений, - констатирует украинский журналист. – Поэтому разворот Евросоюза в сторону поддержки Украины, происходит постепенно. И если сравнить заявления, которые делались в Европе два года назад, с заявлениями, звучащими сегодня, то изменения в пользу Украины колоссальны. По сути, сняты ограничения по большинству видов вооружений, на помощь Украине направлены огромные финансовые ресурсы. Но чтобы выйти на следующий уровень эскалации в принятии решений, Европе постоянно нужны какие-то толчки».
Эксперт считает, что Россия опережает Европу в развитии конфликта в Украине, примерно, на семь-восемь месяцев.
“Москва делает стратегические ходы и получает преимущество, - говорит он. - А Европа осознает это постепенно и реагирует с опозданием. Все это обусловлено тем, что европейцы опасаются вступить с Россией в открытую вооруженную конфронтацию. Однако война приближается к Европе, независимо от воли европейцев. Обратите внимание на слова министра обороны США Ллойда Остина на слушаниях в Конгрессе, когда он прямо заявил: если Россия победит в Украине, то следующий вооруженный конфликт будет в Европе, и нам придется воевать с Москвой. И хотя это абсолютно верное заявление, Европа, тем не менее, все еще боится открытой конфронтации и рассчитывает, что Россия вдруг ослабнет и не захочет воевать с Западом.
Но у России уже просто нет другого выхода! Кремлю необходимо военной силой утвердить себя в качестве гегемона. Москва будет пытаться прибрать к рукам не только страны Балтии, Польшу и другие государства Восточной Европы, но и, несомненно, Южный Кавказ. Если Россия выиграет войну, то она постарается военной силой вернуть себе доминирующее положение на всем пространстве от Балкан до Кавказа. И есть только один фактор, препятствующий реализации этих планов Москвы - сопротивление Украины».
По его мнению, в Украине нет пораженческих настроений.
“Когда люди видят войну и смерть, то их первая реакция – это желание прекратить эту бойню, - говорит Бутусов. - Война в Украине идет уже десять лет, и все это время не смолкают разговоры о том, что украинское общество и европейцы устали от войны. Посмотрите на заголовки европейских газет десятилетней давности. Тогда тоже писали, что Европа и Америка устали от Украины, что никто не будет заниматься этим конфликтом, что украинцы хотят не войны, а мира и прочее. Но за годы войны погибло очень много людей, и есть масса украинцев, которая никогда не простит России резню в Буче, Ирпене и в других городах.
В том, чтобы война не прекращалась, есть своя логика. Большинство прекрасно понимает: по истечении определенного времени любой замороженный конфликт, как и в случае с Карабахом, обязательно возобновится. Азербайджан 26 лет готовился к новой войне, мобилизовав для достижения этой цели все ресурсы государства. Все это время велась модернизация оборонной сферы, повышалась боеспособность армии… Это очень тяжелый груз на ключевые стороны жизнедеятельности государства. Но люди в Украине понимают, что продолжение войны сейчас - это возможность предупредить ее в будущем. Вот почему война с Россией будет продолжена до полного освобождения всех оккупированных Москвой территорий. И это очень серьезная мотивация в поддержке сопротивления российской агрессии».