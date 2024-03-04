Мамед Эфендиев, отдел экономики 04:41

В то время, когда председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вел переговоры в Баку, интересное заявление сделал в Москве вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи, он четко обозначил, что стратегическая задача России №1 в вопросе создания международных транспортных коридоров – это выход России через Каспийское море, Азербайджан и Иран к Индийскому океану.

Все логично: на Западе у России практически, не осталось ни рынков, ни партнеров, транспортировка товаров, в основном, нефти и нефтепродуктов по Черному морю крайне затруднена, йеменские хуситы основательно «замутили» Красное море, а основные рынки Китая и Индии находятся далеко от промышленных и аграрных центров России, расположенных, главным образом, на западе страны. Вот и стремится Москва через Каспий, Азербайджан и Иран выйти к Индийскому океану, минуя Босфор и Суэцкий канал. Именно под эту стратегическую транспортную задачу Москва подводит сегодня и автомобильные дороги, и железнодорожные пути. Эта задача отчетливо прослеживалась и в ходе переговоров, которые Михаил Мишустин вел в Баку. В частности, в ходе встречи с председателем Правительства России, президент Ильхам Алиев отметил, что и на азербайджанской, и на российской территориях соответствующая инфраструктура уже существует. Единственное, в чем она нуждается, так это в модернизации, чтобы появились возможности транспортировать грузы в значительно больших объемах, чем это было запланировано. В связи с чем глава государства призвал российского гостя развивать транспортно-логистическую сферу и, в частности, проект международного транспортного коридора «Север-Юг», объединяющий Россию и Азербайджан. Говоря о МТК «Север-Юг», Ильхам Алиев, конечно же, имел в виду его западное направление, которое проходит через территорию Азербайджана. Железнодорожный маршрут по нему «уперся» в 164-километровый сегмент Решт-Астара на территории Ирана – объект совместного строительства Москвы и Тегерана. Что же касается автомобильных перевозок по этому коридору, то их быстро растущие объемы являются предметом постоянных обсуждений представителей Баку и Москвы.

Вот и в ходе визита Мишустина в столицу Азербайджана стороны утвердили план мероприятий по развитию пограничных переходов через государственную границу –наиболее слабое, как правило, звено в процессе международных перевозок. По итогам российско-азербайджанских переговоров с участием глав правительств, стороны подписали соглашение о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через пограничную реку Самур в районе пунктов пропуска «Яраг-Казмалар – Самур» и подходов к нему. Кроме того, Россия и Азербайджан утвердили «дорожные карты» на 2024-2026 годы по развитию туризма и сотрудничеству в сфере культуры. Следует особо отметить, что дороги играют важную роль для товарооборота между двумя странами, объем которого с каждым годом растет. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил надежду, что эта тенденция останется неизменной и по итогам 2024 года. По словам Али Асадова, Россия — один из наиболее важных торговых партнеров Азербайджана. Торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются поступательно, уверенно растет взаимная торговля. В 2023 году взаимный товарооборот достиг рекордного уровня, составив почти 4,4 миллиарда долларов. Премьер-министр Азербайджана также отметил, что за последние годы странам удалось продвинуться по целому ряду направлений - в сферах инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, энергетики и других.