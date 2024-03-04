Неспокойная ночь в российских регионах

Министерство обороны России заявило, что в ночь на четверг, 7 марта, над тремя областями России были сбиты шесть украинских беспилотников.

В частности, один беспилотник был сбит в Курской, три в Брянской и два в Тульской областях. В Министерстве безопасности Тульской области сообщали, что в результате уничтожения БПЛА разрушений и пострадавших нет. Об отсутствии последствий атак дронов также утверждал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Этой же ночью в Курской и Белгородской областях была объявлена ракетная опасность, жителей призывали не выходить из дома. В Курской области ракетную опасность объявили дважды за ночь, подробностей не приводилось.

Также в ночь на 7 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что к региону приближаются беспилотники со стороны Украины. Глава региона призвал жителей найти укрытие.