Заключенные взбунтовались в российской тюрьме

Накануне в Саратовской области заключенные ИК-4, расположенной в городе Пугачев, подняли бунт, были сломаны несколько окон и дверей, вызвали спецназ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Один из осужденных отказался отдавать сотрудникам колонии запрещенный предмет, после чего к нему была применена физическая сила. За осужденного вступились и другие заключенные», — говорится в сообщении.

Сотрудники колонии вызвали отряд спецназа. После произошедшего все заключенные собрались на плацу для разговора с полицией. Спустя некоторое время осужденных удалось успокоить.