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На пороге цифровой трансформации многие организации проваливаются с задачей поиска и внедрения подходящих решений для управления. Предприятия, которые выбирают продукты иностранных компаний спустя некоторое время жалеют о своем выборе, так как эти решения обычно не адаптируются к процессам, а служба поддержки не спасает в нужный момент.

На протяжении более 8 лет компания Cubics Technology помогает местным предприятиям перейти в цифровую форму управления. Решения от Cubics довольно продвинутые и идут в ногу со временем. Именно поэтому они являются одними из самых подходящих выборов для удобного перехода в цифровое управление. Давайте рассмотрим преимущества Cubics. Подходит под любые системы

Решения от Cubics создаются и внедряются для каждого предприятия в индивидуальном порядке. Вследствие этого облегчается процесс перехода в цифровую форму управления. Простой интерфейс

Простота интерфейса увеличивает общую эффективность, так как выполнение той или иной операции занимает минимум времени. Безопасность

Так как система управления содержит в себе всю информацию о предприятии, безопасность у такого рода решения должна быть на максимальном уровне. Именно поэтому Cubics уделяет особое внимание этому вопросу. Так, в системе наряду с другими мерами безопасности также применяется двухфакторная аутентификация для удобного доступа и входа в систему. Локальная Служба Поддержки

Пользователи решений Cubics пользуются системой уверенно, так как в случае возникновения сложностей они могут просто обратиться к профессиональной команде напрямую через звонок или удобный мессенджер и получить ответ без задержек. Широкий Портфолио