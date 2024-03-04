Все больше пассажиров пользуются Бакинским аэропортом

В феврале 2024 года Международный аэропорт Гейдар Алиев увеличил пассажиропоток, обслужив более 471 тысячи пассажиров. Это на 50,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 312 тысяч пассажиров. Об этом заявляет пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, в феврале 33 авиакомпании, 13 из которых - лоукостеры совершили 3 853 рейса. На долю иностранных авиакомпаний пришлось 50,5% пассажироперевозок на международных маршрутах, остальное - на национального авиаперевозчика. Иностранные авиакомпании обслужили более 215 тысяч пассажиров, а «Азербайджанские авиалинии» - 211 тысяч пассажиров. В направлении Нахчывана перевезено более 44 тысяч пассажиров.

Кроме того, количество транзитных пассажиров выросло на 106% по сравнению с февралем прошлого года, составив 25 тысяч человек.

В феврале текущего года наиболее популярными международными направлениями из бакинского аэропорта стали Стамбул, Абу-Даби, Тбилиси, Дубай и Москва, где было обслужено более 228 тысяч пассажиров.

В пресс-службе отметили, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает совершенствовать свои услуги и удовлетворять потребности пассажиров.