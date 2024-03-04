Турция планирует военную операцию

ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков ПКК.

Как сообщают турецкие СМИ, центральные администрации Ирака, а также Эрбиля были проинформированы о том, что будет проведена антитеррористическая операция Pençe-Kilit. В результате данной операции турецкая сторона рассчитывает «закрыть» от террористов все 378 км границы с Ираком.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара рассчитывает летом решить вопрос с безопасностью границы с Ираком, а также стремится создать коридор безопасности глубиной в 30-40 км вдоль сирийской границы.