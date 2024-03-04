Спецоперация МВД Азербайджана

Главное управление по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в течение февраля провело более 40 операций в Баку и регионах страны против незаконного оборота наркотиков.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в результате задержаны 52 человека и 3 члена организованной группы. 10 из них - лица, занимавшиеся поставками наркотиков на территории Азербайджана. Всего изъят 151 килограмм наркотических средств на 5 миллионов манатов и 4 751 таблетка с психотропными веществами.

В ходе предварительного допроса было установлено, что большинство задержанных незаконным путем приобрели наркотики, завезенные в Азербайджан из Ирана, в основном для продажи на территории Баку.