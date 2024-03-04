Известному блогеру зачитали приговор

На состоявшемся в четверг, 7 марта, в Бакинском суде по тяжким преступлениям процессе был оглашен приговор блогеру Ниджату Шакирли, известному под псевдонимом Никосаягы.

Согласно вердикту суда, Ниджат Шакирли приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Кроме того, Шакирли на три года лишен права управлять транспортным средством.

Ранее прокурор Орхан Мехтиев затребовал у суда приговорить обвиняемого к шести годам лишения свободы.

Напомним, в августе 2023 года автомобиль Porsche, которым Шакирли управлял в нетрезвом состоянии, врезался в фуру. В результате погиб находившийся в машине друг блогера Руслан Мамедов. Шакирли лишился части правой руки ниже локтя.