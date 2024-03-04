Армяне решают, как им быть

Правящая партия и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян вчера провели закрытое заседание в парламенте, в ходе которого обсудили как риски и привилегии, ожидающие Армению в случае подачи заявки Армении на членство в ЕС, так и другие вопросы безопасности государства, утверждают армянские СМИ.

«В начале встречи один из заместителей министра финансов представил депутатам обширный доклад об экономической зависимости Армении от России и оценил, с какими экономическими рисками мы сталкиваемся в результате перехода от России к ЕС, то есть к каким последствиям приведет «диверсификация» внешней политики.

Григорян признал, что Армения связана с Россией «пуповиной» и высказал негативное мнение относительно резких шагов, в результате которых Верхний Ларс может быть закрыт для армянских грузоперевозчиков или создать серьезные угрозы безопасности. На вопрос, готов ли Запад «диверсифицировать» наши проблемы, Григорян ответил, что они не выразили такой готовности.

Из ответов Армена Григоряна у правящей партии сложилось впечатление, что Запад не только не поддерживает заявку Армении в ЕС, но как раз наоборот: прозападный чиновник не убедил членов команды, что все будет хорошо, но пессимистическими ответами вызвал у них сомнения. Григорян также сообщил, что они не планируют в ближайшее время выходить из ОДКБ и предпринимать другие шаги против России, но настаивал на том, что заявления властей Армении в адрес России дают свои результаты.

Например, вчера Лавров позвонил Арарату Мирзояну, они «обсудили региональные вопросы». А началось это после его заявления о том, что российских пограничников следует убрать из «Звартноца». Однако он отметил, что Армения настроена решительно в этом вопросе и проинформировала об этом Россию в официальном письме», - сказано в сообщении.