Гражданин Азербайджана Абит Марданов был арестован за преступные деяния, по которым ему предъявлено обвинение по статье 214-1 УК Азербайджанской Республики по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджана.

Решение об этом принял Сабаильский районный суд Баку.

Так, Абит Марданов обвиняется в совершении преступных действий по финансированию терроризма.