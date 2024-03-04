СГБ Азербайджана арестовала Марданова новость дополнена
Гражданин Азербайджана Абит Марданов был арестован за преступные деяния, по которым ему предъявлено обвинение по статье 214-1 УК Азербайджанской Республики по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности Азербайджана.
Решение об этом принял Сабаильский районный суд Баку.
Так, Абит Марданов обвиняется в совершении преступных действий по финансированию терроризма.
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