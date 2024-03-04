Хуситы бесчинствуют в Красном море: погибли моряки

Это первые смерти среди экипажа с момента начала обстрела группировкой кораблей, идущих в Красном море.

В совместном заявлении владельца и оператора судна (либерийской компании True Confidence Shipping и греческой Third January Maritime Ltd соответственно) говорится, что удар был нанесен около 9:30 по Гринвичу в среду, 6 марта, после чего судно легло в дрейф. Фирма Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, заявила, что корабль был подбит и получил повреждения, добавив, что по состоянию на день среды часть экипажа была эвакуирована на спасательных лодках.

Хуситы не раз атаковали коммерческие суда с помощью беспилотников и ракет начиная с середины ноября. Они заявляли, что действуют так в знак солидарности с палестинцами. 1 марта после атаки группировки затонул сухогруз Rubymar. Согласно экспертным оценкам, из-за атак йеменских хуситов трафик через Суэцкий канал сократился более чем наполовину, а рост средней стоимости фрахта составил около 50%.