Полезный видеоролик от AQTA

Агентство пищевой безопасности (AQTA) подготовило видеоролик о правилах регистрации и одобрения на деятельность предприятий пищевой сферы.

В видеоролике предоставлена подробная информация о вышеупомянутом процессе. Также отражены правила одобрения или отказа в одобрении пищевых предприятий, осуществляющих производство, переработку, обращение и утилизацию пищевой и кормовой продукции, относящейся к группе повышенного риска, на территории страны.

Кроме того, в видеоролике много внимания отведено вопросу одобрения зарубежных объектов питания.

Предоставлена подробная информация об условиях регистрации, одобрения или отказа в разрешении предприятиям, желающим ввозить в страну пищевую продукцию, относящуюся к группе повышенного риска.

В AQTA уверены, что благодаря данному видеоролику субъекты предпринимательства смогут в доступной форме ознакомиться с процессом регистрации и одобрения объектов питания, получить о нем обширную информацию.

Ознакомиться с видеороликом можно ниже: