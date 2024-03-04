Иранцы предупредили армян

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани на встрече со своим армянским коллегой Суреном Папикяном в Тегеране заявил, что «поиски безопасности за пределами региона будут иметь противоположный результат».

Аштиани заявил, что «архитектура безопасности должна формироваться в самом регионе, иначе он превратится в арену конфликта между сверхдержавами со всеми вытекающими отсюда последствиями и угрозами».

«Мы не должны допустить, чтобы регион превратился в поле конкуренции для иностранцев, что повлияет на безопасность и стабильность всех стран региона», - предупредил иранский министр.