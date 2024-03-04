Российская ракета взорвалась в 500 метрах от Зеленского и премьера Греции

Ракета, которую выпустили россияне по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

CNN отмечает, что Зеленский часто совершает рискованные поездки на линию фронта и приветствовал десятки мировых лидеров в Украине за более чем два года войны с Россией, но нападение в среду может стать одним из «звонков для президента». Кроме того, близость удара к Мицотакису, лидеру государства-члена НАТО, также подчеркивает опасность таких визитов и «потенциальные глобальные последствия конфликта».

Мицотакис рассказал, что Зеленский провел для него экскурсию по Одессе, прежде чем они услышали сирены воздушной тревоги: «Вскоре после этого, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. Я думаю, что для нас это лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь происходит настоящая война. Ежедневно идет война, которая затрагивает не только фронт, солдат, она затрагивает наших невинных сограждан».

Президент Владимир Зеленский рассказал, что видел удар РФ по Одессе утром 6 марта, поскольку вместе с премьером Греции в этот момент находился в городе. Также он отметил, что в результате этой атаки есть погибшие и раненые.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 10:41, после чего раздался мощный взрыв. В 10:45 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. В результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессы 6 марта погибли пять человек.