Принимая во внимание тренды рынка мобильной связи, Azercell регулярно пересматривает портфель предложений, предлагая своим абонентам актуальные и более удобные услуги. Ведущий мобильный оператор страны с 06.03.2024 запускает новые тарифные пакеты SuperSen в системе предоплатной связи. Охватывающий различные ценовые диапазоны тарифный пакет SuperSen предоставляет больший объем интернет-трафика и звонков внутри сети, а также массу возможностей. Абоненты смогут существенно сэкономить на расходах, воспользовавшись удобным общением в рамках тарифа, отвечающего самым современным требованиям мобильной связи.

Все пакеты SuperSen включают до 1 ГБ интернета для текстовых сообщений в WhatsApp и FB Messenger.

Подключиться к тарифному пакету SuperSen могут как существующие, так и новые абоненты предоплатной линии (SimSim) посредством любого канала для активации (приложение Kabinetim, USSD или SMS).

Более подробную информацию о тарифном пакете SuperSen можно получить на сайте https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/mobile-tariffs/prepaid/supersen-pr.html