«Байер» прилетел в Баку на матч 1/8 финала Лиги Европы. Команда остановилась в отеле Hilton, куда Гурбанов и направился, чтобы пообщаться с испанцем.

Напомним, что в январе рулевой «Карабаха» гостил в стане «Байера», где был встречен знаменитым в прошлом футболистом с большим гостеприимством.

На этот раз уже Гурбанов был в роли принимающей стороны. Он рассказал гостю о достопримечательностях Азербайджана, пригласив Алонсо приехать в Баку с неофициальным визитом.

Испанец подчеркнул, что следит за выступлением «Карабаха» в чемпионате Азербайджана и рад снова приехать в Баку, так как между двумя клубами сложились дружеские отношения.

В конце встречи Гурбан Гурбанов подарил Хаби Алонсо шелковый ковер ручной работы.