«Позор для цивилизации»: громкая речь главы МИД Китая

«Мы поддерживаем стремление Палестины стать полноправным членом Организации Объединенных Наций и призываем отдельных членов Совета Безопасности [ООН] прекратить создавать препятствия на этом пути», - сказал он, добавив, что Пекин выступает за созыв международной конференции по решению вопроса мирного сосуществования Израиля и Палестины.

Продолжающийся конфликт в Газе глава МИД Китая назвал «трагедией для человечества и позором для цивилизации». «Никакая причина не может оправдать продолжение конфликта, ничто не может быть оправданием убийства гражданских лиц. Поэтому международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы сделать срочное прекращение огня и боевых действий главным приоритетом и обеспечить гуманитарную помощь», - заявил Ван И.

«Мы выступаем за то, чтобы палестинская и израильская стороны возобновили мирные переговоры как можно скорее и в конечном счете осуществили мирное сосуществование двух стран - Палестины и Израиля, а также гармоничное сосуществование арабского и еврейского народов. Китай продолжит сотрудничать с международным сообществом для восстановления мира, спасения жизней и содействия правосудию», - заявил глава МИД Китая.