Арамян: Если получать газ из Азербайджана…

Заменить российский газ иранским не так просто, как может показаться, поскольку существует проблема пропускной способности газопровода, чтобы можно было увеличить объемы до того уровня, который обеспечивает Россия, заявил бывший министр финансов Армении Вардан Арамян.

«Это в семь раз больше, чем поставляет Иран. Если даже Иран готов увеличить поставки газа, то по какой цене? Если теоретически говорить об Азербайджане, то он, естественно, в обмен на это выдвинет требования. Опасно также, если будут шаги в сфере атомной энергии в сотрудничестве с Россией», – отметил экс-министр.

По его словам, в Армении переоценивают свою роль для России, о чем говорят и экономические данные. Арамян пояснил, что у России есть другие приемлемые альтернативы в лице Казахстана, Турции и той же Грузии. По его словам, у Армении же нет соразмерной альтернативы.

«Ухудшение отношений с Россией означает безработицу и тяжелое социальное положение. И без этого люди в Армении с низким и средним уровнем дохода живут хуже, чем до 2018 года. Если люди надеются, что буду сжигать дрова вместо газа, то это означает, что в промышленности и сельском хозяйстве проблемы еще больше усугубятся», – отметил экс-чиновник, призвав власти назвать, чем они будут заменять сотрудничество с Россией в сфере энергетики, экспорта, туризма.

По его убеждению, возможный рост уровня конфронтации с Россией отрицательно скажется и на туристических потоках в Армению. «По части трансфертов мы также связаны с Россией. А если Россия введет ограничения, что будут делать власти Армении?

Запад дал обещания, которые могут компенсировать все эти потери? К примеру, Грузии такая поддержка была оказана. Что касается заявления властей Армении о возможности подачи заявки на вступление в Евросоюз, то для этого нужно время и серьезные усилия, на европейский рынок очень сложно попасть, это требует серьезных затрат. Власти должны принимать взвешенные решения», – подчеркнул Арамян.

Он призвал искать сбалансированный подход сотрудничества и с Россией, и с Западом.