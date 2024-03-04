Алифханов не смог оплатить кредит и убил жену

Как сообщает haqqin.az, вечером 4 сентября 2022 года 27-летняя Эллада Аббасова повздорила со своим мужем Зедиком Алифхановым. Последний попросил у супруги личные и платежные данные с целью оплатить кредитные долги. Аббасова записала эти данные на бумаге и передала мужу. Последний попытался оплатить кредит через платежный терминал, а когда у него это не получилось, понял, что супруга записала ему неверные данные.

Вернувшись домой, Алифханов, который к тому же был нетрезв, начал вымещать злость на супруге, избивая ее ногами и палкой. Женщина скончалась 6 сентября в своем доме от полученных травм.

В Гусарской районной прокуратуре было возбуждено дело по статье 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности, приведшее к смерти потерпевшего) УК Азербайджана.

На допросе Алифханов признал себя виновным. Он показал, что женился на Аббасовой в 2018 году, у них родилось трое детей. По словам мужчины, он зарабатывал на жизнь случайными подработками: «Я пил каждый день. У нас, как и в любой семье, бывали ссоры, но до крупных конфликтов не доходило. В тот день я попросил у Эллады записать на листке бумаги необходимые данные, чтобы оплатить кредиты. Несколько раз вбил данные в платежный терминал, но ничего не получилось. Разозлившись, вернулся домой и начал избивать жену».

По словам Алифханова, на следующий день, увидев, что жене плохо, он предложил отвести ее к врачу, но та отказалась: «Ночью услышал плач ребенка. Пройдя в спальню, обнаружил бездыханное тело Эллады. Взял ребенка и отвез к его бабушке. Раскаиваюсь за содеянное».

Потерпевший Рауф Аббасов рассказал, что покойная Эллада Аббасова была его единственным ребенком, он вырастил ее в одиночку: «Жена меня бросила, когда Элладе было три года. Я не хотел ее брака с Зедиком, но не стал им препятствовать. Зедик не разрешал моей дочери навещать меня, а также плохо смотрел за семьей. Несколько раз дочь просила меня оплатить ее долги».

По словам потерпевшего, о смерти дочери он узнал от соседей, когда шел в магазин за хлебом: «Сказали, что в семье твоей дочери проблемы, у дверей дежурят полицейские. Пошел к дочери и увидел сотрудников полиции и прокуратуры, а также скорой помощи. Узнал, что Зедик два дня назад зверски избил мою дочь. Хочу, чтобы ему вынесли наказание в соответствии с законом».

Суд приговорил Зедика Алифханова к 9 годам лишения свободы.