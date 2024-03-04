Российский генерал заявил об угрозе «крупномасштабной войны в Европе»

«Обстановка в регионах, имеющих стратегическое значение для Российской Федерации, конфликтный потенциал которых при определенных условиях может привести к втягиванию России в вооруженные конфликты, — не менее сложная», —цитирует РБК российского генерал-полковника.

Не исключена возможность эскалации «конфликта» в Украине в крупномасштабную войну в Европе, возрастает вероятность втягивания России в новые военные конфликты, написал в статье для журнала «Военная мысль» начальник академии Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

По его мнению, с войны в Украине не окончится кризисная конфронтация России и стран Запада, поскольку «запущенный процесс трансформации существующего мироустройства сопряжен с ростом противоречий, разрешение которых фактически всегда приводит к применению военной силы». Сейчас, считает он, с трудом прогнозируется дальнейшее развитие событий.

Зарудницкий отметил, что в мире не произошло крупного раскола, появилась большая группа нейтральных стран, которые стремятся к автономии от США и западных государств. «За редким исключением, это недолгосрочные союзники России, но потенциал этих стран, в том числе военный, необходимо учитывать при планировании мер обеспечения военной безопасности нашего государства», — признал он.

«Не исключена возможность эскалации конфликта в Украине — от расширения участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе», — написал Зарудницкий.

«Основным источником военных угроз нашему государству выступает антироссийская политика США и их союзников, ведущих гибридную войну нового типа в целях всемерного ослабления России, ограничения ее суверенитета и разрушения территориальной целостности», — цитирует генерала Reuters, которое также обратило внимание на то, что высокопоставленный российский военный офицер предупредил об угрозе перерастания конфликта в Украине в полномасштабную войну в Европе.

Аггентство замечает, что комментарии Зарудницкого прозвучали в то время, когда Запад изо всех сил пытается помочь Украине большим количеством оружия и денег после неудавшегося контрнаступления.