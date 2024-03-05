Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Эльчина Юсубова спецпредставителем президента Азербайджана в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Эльчин Юсубов родился 8 августа 1975 года.

В 1996 году окончил Азербайджанский институт управления народным хозяйством по специальности "Организатор управления", в 1998 году - Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Экономист в области кредитов".

Работал на различных должностях в частном секторе, Министерстве торговли Азербайджана, Министерстве экономического развития, Государственном агентстве по стандартизации, метрологии и патентам, Госкомитете по управлению государственным имуществом АР, Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете Министров.

Занимал пост заместителя генерального директора, первого заместителя гендиректора, заместителя гендиректора Департамента локальных доходов города Баку при Министерстве налогов АР, начальника Управления локальных доходов города Баку.

Распоряжением главы государства от 11 февраля 2020 года награжден медалью "За отличие на государственной службе".

Распоряжением президента от 13 мая 2020 года назначен на должность заместителя начальника Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Женат, имеет троих детей.