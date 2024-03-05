Евросоюз введет санкции из-за смерти Навального

Евросоюз предложит ввести новые санкции в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, пишет Bloomberg со ссылкой на черновик документа.

Под них попадут 35 физических лиц и две колонии, в которых держали политика. Санкции предлагаются в отношении ряда госчиновников, а также должностных лиц в исправительных учреждениях, где держали Навального, судей, выносивших ему приговоры, и двух организаций – колонии «Полярный волк» (ИК-3), где он скончался, и ИК-6 строгого режима во Владимирской области, где политик отбывал срок до перевода за Полярный круг.