На улицы Баку запустят более 100 электробусов

В Баку до конца этого года по ряду маршрутных линий будет запущено более 100 новых электробусов, заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на конференции «Экономические реформы и современные вызовы по улучшению бизнес-среды».

«Будет обновлен автобусный парк, построены новые велодорожки. А для ООО Bakı Taksi Xidməti планируется закупить 150 автомобилей с электродвигателями», - отметил он.