Кадыров опровергает

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг утверждения СМИ о существовании "черного рынка" по обмену военнопленными в России. По его словам, журналисты запустили фейк о том, что якобы чеченцы выкупили и привезли в Грозный военнопленного Вячеслава Левицкого, чтобы впоследствии обменять именно на чеченца. Кадыров рассказал, что украинец сам будучи раненым сдался в плен бойцам "Ахмата".

"На самом деле после лечения мы передали Вячеслава Левицкого и еще двух пленных украинской стороне. Взамен мы смогли вернуть на Родину трех российских военных, которые даже не являются уроженцами Чеченской Республики. Процедура проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России. Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, при сдаче в плен у Левицкого были перебиты ноги и обморожены руки. "К сожалению, по причине начавшейся гангрены Вячеславу пришлось ампутировать конечности. Но западные СМИ пишут, что мы у кого-то выкупили находящегося при смерти Вячеслава, привезли его в Грозный, отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца", - сказал Кадыров.

Ранее появилась информация о том, что чеченские военные покупают у различных российских подразделений пленных украинских солдат, увозят их в Грозный, а затем обменивают на своих сослуживцев.